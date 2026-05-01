В 2025 году 1,9 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 1,9 млн человек в 2025 году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте.

Она напомнила, что с прошлого года в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи была предусмотрена возможность прохождения профосмотров и диспансеризации на рабочем месте.

"За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1 миллион 900 тысяч человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 миллионов человек", - сообщила Голикова.

В пятницу зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, они пообщались с персоналом центра.