Вышка телерадиовещания выведена из строя в Курской области из-за атаки БПЛА

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на вышку телерадиовещания.

"Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя. К сожалению, без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов", - написал он в своем канале в Max в пятницу.

Энергетики приступят к работам по восстановлению, когда позволит оперативная обстановка, добавил Хинштейн.