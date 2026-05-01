Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с вертолетом в Коми

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Коми, сообщает пресс-служба надзорного органа в пятницу.

По предварительным данным, около 15:45 вертолет авиакомпании "Ельцовка" совершил жесткую посадку в черте города Усинска.

Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По уточненной информации пресс-службы регионального управления МЧС, пострадали 10 человек.

В пятницу в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Он должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На борту находились 24 человека. На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.