Над Брянской областью уничтожены 28 беспилотников ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации более двадцати дронов ВСУ над регионом.

"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 28 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в Max в пятницу.

По его данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.