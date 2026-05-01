Поиск

Над Брянской областью уничтожены 28 беспилотников ВСУ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации более двадцати дронов ВСУ над регионом.

"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 28 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в Max в пятницу.

По его данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МАК займется расследованием аварии вертолета Ми-8Т в Коми

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с вертолетом в Коми

Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске

Медведев отметил, что мнение пациентов нужно учитывать при цифровизации здравоохранения

Защитное сооружение укрепляют в Туапсе вблизи горящего морского терминала

К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

 К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

Пожар на промплощадке в Пермском крае локализовали

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

 Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

Более 13 тыс. кубометров нефтепродуктов собрано в Туапсе

Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае

 Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1995 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов