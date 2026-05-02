Что случилось этой ночью: суббота, 2 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп проинформировал Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. Он сделал это в последний день отведенного законом срока.

- Иран представил США новое предложение с целью возобновить переговоры. Об этом сообщает WSJ.

- Трамп пошутил о захвате Кубы после окончания конфликта с Ираном. Он сказал, что ВМС США по пути из Ирана домой могут быть направлены на остров.

- КСИР заявил, что установит новые правила для судоходства в Ормузском проливе. В заявлении указывается, что военно-морские силы будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана.

- Пожар на площади 5 тыс. кв. м произошел в торговом центре в Новосибирской области. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

- За ночь на подлете к Москве было сбито 6 БПЛА. Об этом сообщает Сергей Собянин.