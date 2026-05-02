Российские военные сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны, группировки войск "Южная", "Центр" и "Запад" улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили их пресс-центры в субботу.

"Группировка войск "Восток" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков в районах Добропасова, Подгавриловки, Воздвижевки, Верхней Терсы, Омельника и Лесного", - сказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По его данным, в течение суток украинская армия потеряла в зоне действий группировки более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре станции спутниковой связи Starlink, 54 БПЛА и 16 пунктов управления беспилотной авиации.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовых бригад в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Малиновки и Константиновки", - сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он сообщил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях поражены 13 антенн связей и БПЛА, пять терминалов Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов, 11 пунктов управления БПЛА, 50 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, а также сбито пять украинских беспилотников.

За сутки армия Украины потеряла в зоне ответственности военнослужащих группировки до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, пяти бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Золотого Колодезя, Матяшево, Грузского, Рубежного, Новопавловки, Гавриловки, Приюта, Васильевки и Шевченко", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, в зоне ответственности группировки за сутки уничтожены более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктах Боровое и Красный Лиман", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

За сутки, по словам представителя группировки, на этих участках уничтожены до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, самоходная артиллерийская установка "Богдана", орудие М101, два миномета, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 16 наземных робототехнических комплексов, 45 пунктов управления БПЛА и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 52 тяжелых боевых квадрокоптера, а также управляемые авиационные боеприпасы", - сказал он.

Подразделения группировки "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Терновой и Колодезного, в Сумской области нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Мирополье, Заречье и Рудня, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его информации, на данном направлении за сутки уничтожены более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator и HMMWV, 14 автомобилей, САУ "Богдана", гаубица Д-30, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы ВСУ, 44 пункта управления беспилотников, 59 дронов, 70 тяжелых боевых октокоптеров R18 и 12 НРТК ВСУ.

"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. В ходе активных боевых действий в Запорожской области нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригады и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Орехово, Запорожец", - сказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.

По его информации, за сутки украинская армия потеряла до 45 военнослужащих, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.