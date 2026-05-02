Над Курской областью за сутки уничтожили 79 беспилотников

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Мах об уничтожении 79 украинских дронов за сутки над регионом.

ВСУ 42 раза применили артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена крыша и посечена стена частного дома, в деревне Сухая Рыльского района пострадали фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля.

Пострадавших и погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в результате атаки дрона в Рыльском районе было повреждено техническое оборудование вышки радиотелестанции, в результате чего в четырех районах области нарушено вещание.