Минобороны РФ сообщило об ударах по предприятию ВПК, военным аэродромам и портам Украины

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ объектам портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 152 районах.