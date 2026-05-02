Российские военные взяли под контроль Мирополье в Сумской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области", - сказано в его сообщении.

Группировка войск "Север" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка в Харьковской области, потери армии Украины составили: до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Барвиновка, Любицкое, Лесное, Омельник и Воздвижевка Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили свыше 310 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка Харьковской области, Маяки и Красный Лиман в ДНР, сообщило ведомство.

В министерстве заявили, что на этих участках потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 275 военных, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Роскошное, Николаевка, Артема, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.

В Минобороны сообщили, что за сутки потери украинской армии составили до 120 военных, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Счастливое, Юрковка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.