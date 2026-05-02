Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Екатеринбурга
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ведены ограничения в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", сообщает пресс-служба Росавиации.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.
Согласно онлайн-табло "Кольцово", все рейсы задержаны.
Как сообщалось, в субботу днем сразу в двух регионах Урала - Свердловской и Челябинской областях - был объявлен режим беспилотной опасности. Временно не обслуживает рейсы также аэропорт Челябинска "Баландино".