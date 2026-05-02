Сняты ограничения в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

При этом, согласно онлайн-табло аэропорта, ряд рейсов по-прежнему задержаны.

Информации о снятии режима опасности атаки БПЛА не поступало.

Как сообщалось, в субботу днем сразу в двух регионах Урала - Свердловской и Челябинской областях - был объявлен режим беспилотной опасности. Ограничения введены в аэропорту "Баландино" в Челябинске.