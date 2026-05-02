Аэропорт Перми возобновил работу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропорту Перми, сообщили в Росавиации в субботу.

"Аэропорт Пермь (Большое Савино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в канале в Мах.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее в субботу ведомство сообщило, что сняты ограничения в аэропортах Екатеринбурга, Пскова, Уфы, а также в столичном аэропорту Шереметьево.

