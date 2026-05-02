Ограничено автомобильное движение с 19 селами в Свердловской области из-за половодья

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временно ограничено автотранспортное сообщение с девятнадцатью населенными пунктами Свердловской области из-за весеннего половодья, сообщает департамент информполитики региона в субботу.

Всего затоплено семь мостов и один мост разобран на период половодья. В ряде населенных пунктов организована работа лодочной или паромной переправ.

"Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь", - уточняется в сообщении.

Согласно аналитическим материалам департамента, наиболее неблагоприятная ситуация складывается Слободо-Туринском муниципальном районе. Уровень воды в реке Тура за сутки повысился на 7 см и составляет 718 см при опасном пороге в 850 см. Высоким остается уровень воды в реке Ница (789 см) в Байкаловском муниципальном районе, а также в Туринском муниципальном округе (649 см).