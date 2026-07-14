Поиск

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Каждый выпускник 9-го класса, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет конституционное право продолжить обучение как на уровне среднего общего, так и среднего профессионального образования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения России.

"Каждый ребенок, завершивший обучение в девятом классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Это конституционное право каждого гражданина нашей страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников девятых классов без исключения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что образовательные организации могут реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления. Если ученик успешно прошел эти испытания, ему не может быть отказано в зачислении.

При этом, если в школе, где ребенок окончил девятый класс, нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязан найти для ребенка место в другой доступной школе, уточнили в министерстве.

"Законные представители учащихся всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения России через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте", - напомнили в пресс-службе.

Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

 Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

Возгорание в промзоне на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидировано

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

В Краснодоне при взрыве газа обрушился подъезд, погибла женщина

ФСБ обнародовала записи разговоров пытавшегося организовать теракт рэпера Киевстонера

ФАС выдала предупреждения топливным компаниям в пяти регионах из-за роста цен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10515 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов