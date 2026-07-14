Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Каждый выпускник 9-го класса, получивший аттестат об основном общем образовании, имеет конституционное право продолжить обучение как на уровне среднего общего, так и среднего профессионального образования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения России.

"Каждый ребенок, завершивший обучение в девятом классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Это конституционное право каждого гражданина нашей страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников девятых классов без исключения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что образовательные организации могут реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления. Если ученик успешно прошел эти испытания, ему не может быть отказано в зачислении.

При этом, если в школе, где ребенок окончил девятый класс, нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязан найти для ребенка место в другой доступной школе, уточнили в министерстве.

"Законные представители учащихся всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения России через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте", - напомнили в пресс-службе.