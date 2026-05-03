Отправление поезда Калининград - Москва задерживается из-за аварии в Литве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Поезд №30 Калининград - Москва ("Янтарь") отправится с Южного вокзала Калининграда в 15:00 по местному времени, а не в 13:55, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, филиал РЖД) в воскресенье.

"В связи с перерывом движения на Литовской железной дороге, задерживается отправление фирменного поезда №30 Калининград - Москва ("Янтарь"). По предварительной информации, поезд отправится с Южного вокзала Калининграда в 15:00 (время местное), вместо указанного в расписании 13:55 (время местное)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, поезда №360 Калининград - Адлер, №148 Калининград - Москва, №147 Москва - Калининград, №79 Санкт-Петербург - Калининград, №29 Москва - Калининград задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге.

Позднее пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила, что российские поезда калининградского направления, приостановленные в связи с аварией, произошедшей на железнодорожных путях в Литве, возобновили движение.