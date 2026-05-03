Открытое горение в красноярском селе ликвидировано на площади 11,1 тыс. кв. м

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение жилых домов в селе Кучерово Красноярского края, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 11,1 тыс. кв. м. От огня пострадали девять жилых домов и более 60 хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

Эвакуированные граждане разместились у родственников.

В ликвидации пожара задействовано порядка 50 человек и 21 единица техники.

Ранее прокуратура Красноярского края сообщала, что в селе Кучерово огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Пострадавших нет.

Кучерово Красноярский край МЧС
