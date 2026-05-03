Три человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Три мирных жителя ранены при атаках украинских дронов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Коммерческий объект в Губкине атакован вражеским беспилотником. Ранены два мирных жителя", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Гладков уточнил, что от детонации дрона загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека. У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма, а также переломы ног и плеча. Её состояние оценивается как тяжёлое. У 20-летнего молодого человека осколочное ранение плеча. Оба пострадавших госпитализированы.

При атаке повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей.

Кроме того, в больницу обратилась женщина, которая пострадала в городе Шебекино при атаке беспилотника на многоквартирный дом днем в воскресенье. Ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Лечение она продолжит амбулаторно.