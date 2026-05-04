В белгородском Губкине число пострадавших от удара БПЛА выросло до четырех

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще двое пострадавших в результате удара дрона по коммерческому объекту в Губкине 3 мая обратились к врачам.

"В Губкине от удара беспилотника по коммерческому объекту ранены четыре мирных жителя. 17-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. 20-летнему парню и еще двум мужчинам, которые позже обратились в Губкинскую ЦРБ, оказали необходимую помощь", - рассказал он.

Трое пострадавших продолжат лечение в амбулаторных условиях.

"На месте атаки повреждены коммерческий объект и 8 легковых автомобилей, один из которых поврежден огнем", - уточнил Гладков.

Ранее он сообщал, что 3 мая от детонации дрона на территории коммерческого объекта в Губкине загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека. Пострадали 17-летняя девушка и 20-летний парень.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки последствия от воздушных атак зафиксированы в 19 населенных пунктах региона. Погибли два мирных жителя, еще девять пострадали. Повреждено 18 частных жилых домов и 2 многоквартирных дома, 28 легковых и грузовых автомобилей, четыре из которых сгорели, 5 коммерческих объектов, инфраструктурный объект связи, социальный объект, оборудование предприятия, надворные постройки.