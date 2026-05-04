Пассажиры отмененного авиарейса в Северо-Курильск застряли на Камчатке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пассажиров отмененного авиарейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск за 3 мая разместили в гостинице, сообщает Минтранс Камчатки в понедельник.

"Рейс авиакомпании "Тайга", выполнявшийся совместно с авиакомпанией "Аврора" был отменен 3 мая по погодным условиям. После этого "Тайга" в одностороннем порядке расторгла договоры перевозки с пассажирами и вернула денежные средства", - говорится в сообщении.

Часть пассажиров смогла разместиться самостоятельно, однако восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово в ожидании решения проблемы с проживанием и питанием.

"К работе подключилась прокуратура, мы вместе организовали необходимую работу по размещению пассажиров. Я обратился к нескольким предпринимателям, и в оперативном порядке помогли этим людям: перевезли их из аэропорта до гостиницы в Елизовском районе, разместили, обеспечили горячим питанием. Продолжим заниматься данным вопросом", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александра Сафонова.

Сафонов отметил, что пассажиры - жители Сахалинской области.

Петропавловск-Камчатский Сахалинская область
 Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

