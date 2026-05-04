Российские военнослужащие сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку украинской армии подвоза подкрепления в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Осуществляя патрулирование и применяя тактику засад, операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов "Ланцет" перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, украинская армия пыталась осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя сеть грунтовых дорог.

"В результате ударов уничтожены бронетранспортер M1117, боевая бронированная машина HMMWV производства США и автомобильная техника противника. Находившаяся в транспорте живая сила ВСУ ликвидирована", - заявили в ведомстве.

"Подвоз резервов на данном участке пресечен", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что "Южная" группировка войск нанесла удары по украинским подразделениям в районе Константиновки. Операторы подразделения войск беспилотных систем уничтожили самоходную артиллерийскую установку, пункт временной дислокации и укрытие ВСУ, сообщили военные.

21 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения продвигаются вглубь жилой застройки в Константиновке в ДНР, идут бои в пригородах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов Генштаб Минобороны РФ
 Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

