Группировка войск "Южная" сообщила об уничтожении свыше 60 укрытий ВСУ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по украинским подразделениям на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено: восемь антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, семь наземных робототехнических комплексов", - сказал Астафьев.

По его словам, за сутки поражено пять пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также 62 блиндажа и укрытия с личным составом.

"Сбиты шесть беспилотников противника", - заявил он.