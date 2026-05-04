Ограничения на походы к горе Мунку-Сардык в Бурятии продлили до 11 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вершины горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне в Бурятии останутся недоступными для туристов еще неделю, сообщает в понедельник региональный главк МЧС России.

"В связи с лавинной опасностью продлен запрет доступа граждан в местность горы Мунку-Сардык до 11 мая. Воздержитесь от походов в горы", - говорится в сообщении.

Водителям и сотрудникам различных организаций, чьи маршруты и работа связаны с нахождением в лавиноопасных зонах, рекомендуется учитывать сложную обстановку в горах.

Как сообщалось, в горных районах республики сохраняется угроза схода снежных масс.

В Бурятии в апреле произошло три схода лавин, в результате которых погибли 10 человек. Ограничения на восхождение на Мунку-Сардык изначально были установлены с 25 по 29 апреля, затем их продлили до 4 мая.