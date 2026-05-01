Под завалами на магаданском руднике обнаружили технику

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спасательная операция на месте обрушения на магаданском руднике продолжается в круглосуточном режиме, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

"Из-под завалов удалось извлечь одну из трех единиц техники, люди не обнаружены. Усилена группировка сил и средств, работы продолжаются в круглосуточном режиме. Поручил оперштабу с учетом обстановки принять необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности людей, задействованных в спасработах", - написал он.

Губернатор отметил, что с начала спасательной операции на Кадыкчанском разрезе разобрали более 4 тыс. куб. горных масс.

30 апреля в скале карьера на Кадыканчанском угольном разрезе в Сусуманском округе произошло обрушение. Предположительно из-за оттайки вечной мерзлоты обрушилась линза. По предварительным оценкам, объем сошедшей горной массы составляет 80 тыс. куб. Под завалами могут находиться до восьми человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Одновременно со спасательной операцией продолжаются оперативно-следственные действия.

