Шесть мирных жителей пострадали из-за атак БПЛА на Белгородскую область

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек получили ранения в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. (...) Два многоквартирных дома в городе Шебекино атакованы беспилотниками. Ранена женщина. (...) В городе Грайворон беспилотник нанес удар по легковому автомобилю. Ранена женщина", - написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

Кроме того, по данным Гладкова, в белгородскую больницу обратились три женщины, пострадавшие накануне при атаке БПЛА по поселку Дубовое.

"Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжат амбулаторно", - добавил глава региона.

