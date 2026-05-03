Два человека погибли из-за атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, в результате чего два человека погибли и один получил ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья: супружеская пара и их 21-летний сын. Случилось самое страшное: мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Женщине, получившей баротравму и минно-взрывную травму, была оказана помощь в городской больнице Белгорода, добавил Гладков.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что шесть человек получили ранения в результате атак дронов ВСУ на область.

Белгородская область Вячеслав Гладков
