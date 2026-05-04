Поезда калининградского направления курсируют по расписанию после аварии в Литве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Поезда калининградского направления в настоящее время идут согласно расписанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской железной дороги (КЖД, филиал РЖД) в понедельник.

"В настоящее время никаких сложностей нет. Поезда из Калининграда после возобновления движения на литовской железной дороге отправляются по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 3 мая из-за схода вагонов на станции Еся в Литве была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Из-за аварии задерживались пять поездов, которые следовали по маршрутам между Калининградом и другими городами. Два из них направили на станцию в Черняховск до возобновления движения, три поезда остановили на белорусских станциях. Всем пассажирам оказывалась различная помощь.

По данным Федеральной пассажирской компании, восстановительные работы на литовской железной дороге завершились вечером 3 мая, после чего транзит поездов калининградского направления восстановили.

РЖД Калининград КЖД Литва
