Два поезда на калининградском направлении вернулись на станцию Черняховск

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда № 360 Калининград - Адлер и поезд № 148 Калининград - Москва возвращены на станцию Черняховск Калининградской области, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, филиал РЖД) в воскресенье.

"В связи с перерывом движения на Литовской железной дороге поезд № 360 Калининград - Адлер и поезд № 148 Калининград - Москва до возобновления движения возвращены на станцию Черняховск. Оперативная информация о движении поездов будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда № 360 Калининград - Адлер, № 148 Калининград - Москва, № 147 Москва - Калининград, № 79 Санкт-Петербург - Калининград, № 29 Москва - Калининград задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге.

На станции Черняховск пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут медпомощь.

Еще три поезда остановлены на белорусских станциях, где пассажирам тоже оказывают помощь.

Кроме того, из-за аварии на железнодорожных путях в Литве пришлось задержать отправление поезда № 30 Калининград - Москва ("Янтарь") более чем на час - состав, предварительно, в 15:00, а не в 13:55 по местному времени.

В настоящее время власти Калининградской области отрабатывают ситуацию с РЖД, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.