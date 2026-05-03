Поиск

Два поезда на калининградском направлении вернулись на станцию Черняховск

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда № 360 Калининград - Адлер и поезд № 148 Калининград - Москва возвращены на станцию Черняховск Калининградской области, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, филиал РЖД) в воскресенье.

"В связи с перерывом движения на Литовской железной дороге поезд № 360 Калининград - Адлер и поезд № 148 Калининград - Москва до возобновления движения возвращены на станцию Черняховск. Оперативная информация о движении поездов будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда № 360 Калининград - Адлер, № 148 Калининград - Москва, № 147 Москва - Калининград, № 79 Санкт-Петербург - Калининград, № 29 Москва - Калининград задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге.

В РоссииОтправление поезда Калининград - Москва задерживается из-за аварии в ЛитвеЧитать подробнее

На станции Черняховск пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут медпомощь.

Еще три поезда остановлены на белорусских станциях, где пассажирам тоже оказывают помощь.

Кроме того, из-за аварии на железнодорожных путях в Литве пришлось задержать отправление поезда № 30 Калининград - Москва ("Янтарь") более чем на час - состав, предварительно, в 15:00, а не в 13:55 по местному времени.

В настоящее время власти Калининградской области отрабатывают ситуацию с РЖД, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Калининград КЖД РЖД Литва Адлер Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четверо погибших обнаружены после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области

Работа аэропорта Внуково частично ограничена

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Дрон ВСУ атаковал лабораторию радиационного контроля ЗАЭС

Песков заявил, что Путин и Трамп в разговоре высказали схожие оценки поведения властей Украины

Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проб водопроводной воды и воздуха в Туапсе

 Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проб водопроводной воды и воздуха в Туапсе

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 52 дронов ВСУ над российскими регионами

Песков сообщил, что на Параде Победы ожидается важное выступление Путина

Объект предприятия горел после атаки БПЛА в Воронежской области

Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика

 Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2010 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов