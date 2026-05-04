Поиск

В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены двое

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще два человека ранены в результате атак БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Красная Поляна Шебекинского округа от удара БПЛА загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить огонь. Во время работы они были атакованы беспилотником. Ранен сотрудник МЧС. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранения лица", - написал глава региона.

Обследовать и лечить пострадавшего будут в областной клинической больнице.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате удара FPV-дрона по зданию монастыря ранен мужчина. У него диагностировали баротравму, лечиться он будет в Белгороде. Здание монастыря повреждено.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом - повреждены крыша и автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков МЧС Белгородский округ Белгородская область Борисовский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд о взыскании имущества Руслана Цаликова на 7 млрд рублей начнется 13 мая

Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

 Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

Прокуратура оценила стоимость имущества "Русагро" более чем в 550 млрд рублей

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

 Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

В Думу внесли поправки об увеличении госпошлин за получение ВНЖ и российского гражданства

Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

 Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

 Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9228 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2028 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов