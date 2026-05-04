В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены двое

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще два человека ранены в результате атак БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Красная Поляна Шебекинского округа от удара БПЛА загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить огонь. Во время работы они были атакованы беспилотником. Ранен сотрудник МЧС. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранения лица", - написал глава региона.

Обследовать и лечить пострадавшего будут в областной клинической больнице.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате удара FPV-дрона по зданию монастыря ранен мужчина. У него диагностировали баротравму, лечиться он будет в Белгороде. Здание монастыря повреждено.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом - повреждены крыша и автомобиль.