Жители нескольких районов Тюмени пожаловались на запах газа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Аварийно-диспетчерская служба АО "Газпром газораспределение Север" в понедельник утром приняла около 300 заявок о запахе газа в разных районах Тюмени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Бригады выехали по адресам, указанным в заявках, но утечек газа и повреждений газопроводов не было выявлено.

"Произведен внеплановый обход сетей высокого и среднего давления, все сети работают в штатном режиме, концентраций метана в окружающем воздухе не зафиксировано. Системами телеметрии не зафиксировано падение давления и дополнительного расхода газа в Тюмени", - отмечает пресс-служба.

Точная причина запаха одоранта (вещества с резким неприятным запахом, добавляемое в природный газ для обнаружения его утечек) пока не определена.