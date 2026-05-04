Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Курил

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано вечером в понедельник в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в понедельник в 21:02 по сахалинскому времени (13:02 мск) в Тихом океане с эпицентром в 43 км восточнее необитаемого о. Симушира.

Очаг залегал на глубине 66 км под морским дном.

По словам собеседника агентства, сейсмическое событие в населенных пунктах Курильских островов не ощутили, тревога цунами не объявлялась.