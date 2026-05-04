Премьер-министры России и Белоруссии обсудили двустороннее сотрудничество

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили по телефону реализацию крупных совместных экономических проектов, а также взаимодействие в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Они рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

"Мишустин и Турчин также обсудили реализацию крупных совместных экономических проектов в России и Белоруссии", - отметили в правительстве.