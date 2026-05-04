В Белгородской области в результате последних атак один человек погиб и еще семеро ранены

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам, погиб один человек и еще семь были ранены, сообщил телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

В Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача в результате атаки беспилотника был тяжело ранен мужчина. Он умер от ран в больнице в Белгороде.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица при ракетном обстреле пострадала женщина.

"Она доставлена в Грайворонскую ЦРБ, где медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей ноги. Для дальнейшего обследования и лечения она будет переведена в городскую больницу № 2 Белгорода", - уточнил губернатор.

В городе Грайвороне при взрыве дрона был ранен боец "Орлана". Он сам обратился в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей ног. Лечиться он будет амбулаторно.

В результате ракетного обстрела поселка Красная Яруга пострадали трое мирных жителей, в том числе десятилетний ребенок.

"В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди в Краснояружскую ЦРБ доставлена женщина. После оказания помощи она доставляется в областную клиническую больницу. Еще у одной женщины баротравма, от госпитализации она отказалась, лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Ее десятилетнего сына, который также получил баротравму, бригада "скорой" доставляет в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков.

В Шебекине FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Пострадали двое мужчин: у одного - баротравма и осколочное ранение ноги, у второго - баротравма и осколочное ранение руки. Их доставили в больницу бойцы самообороны.