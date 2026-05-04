Путин поручил утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года.

Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 25 февраля.

"С учетом ранее данных поручений утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в Российской Федерации на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, а также привести в соответствие с ней документы стратегического планирования, в том числе в области пространственного развития, продовольственной и биологической безопасности Российской Федерации, развития здравоохранения и фармацевтической промышленности, других отраслей промышленности, энергетики, сельского хозяйства", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения данного поручения, направленного правительству, установлен до 1 июня.

