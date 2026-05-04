Путин поручил обновить образовательные госстандарты с учетом внедрения технологий ИИ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложения по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.

Перечень поручений президента по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и его встречи с учеными, состоявшимися 25 февраля, опубликован на сайте Кремля.

До 1 сентября правительству поручено "подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения: по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта", отмечается в документе.

Кроме того, должны быть представлены предложения по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.