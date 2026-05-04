Поиск

Путин поручил обновить образовательные госстандарты с учетом внедрения технологий ИИ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложения по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.

Перечень поручений президента по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и его встречи с учеными, состоявшимися 25 февраля, опубликован на сайте Кремля.

До 1 сентября правительству поручено "подготовить при участии отраслевых союзов (ассоциаций) и представить предложения: по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта", отмечается в документе.

Кроме того, должны быть представлены предложения по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

 Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Экс-начальник Войск РХБ защиты ВС РФ Станислав Петров скончался в Москве

Путин продлил срок госслужбы главе Росфинмониторинга Чиханчину еще на год

Суд о взыскании имущества Руслана Цаликова на 7 млрд рублей начнется 13 мая

Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

 Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2034 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов