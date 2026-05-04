Минобороны РФ заявило о нейтрализации над регионами 114 украинских дронов с 15:00

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 15:00 до 20:00 по Москве перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.