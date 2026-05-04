Минсельхоз и ФТС упростят процедуры для экспортёров продукции АПК

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз и ФТС продолжат совместную работу по сопровождению внешней торговли продукцией АПК, чтобы сделать необходимые процедуры более удобными и предсказуемыми для экспортеров. Прежде всего, речь идет о дальнейшей интеграции информационных систем ведомств, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы министерства Оксаны Лут и руководителя ФТС Валерия Пикалева.

"Особое внимание было уделено удобству участников внешнеэкономической деятельности. Для экспортеров продукции АПК важно, чтобы необходимые процедуры были понятными и предсказуемыми, - говорится в сообщении. - В этой связи были рассмотрены возможности дальнейшей интеграции информационных систем Минсельхоза и ФТС. Это позволит улучшить прослеживаемость товарных партий, снизить административную нагрузку на бизнес и ускорить прохождение необходимых согласований".

По итогам встречи было решено продолжить поиск практических решений, которые помогут сделать внешнеторговые процедуры более удобными для бизнеса.

По данным ФТС, РФ в январе-феврале этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $6,4 млрд, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $6 млрд). Таким образом, удалось преодолеть отрицательную динамику в экспорте агропродукции, которая продолжалась весь прошлый год (за исключением января).