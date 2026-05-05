В Госдуму внесено соглашение о взаимном открытии представительств МВД РФ и Таджикистана

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения об открытии представительств МВД РФ в Таджикистане и МВД Таджикистана в России.

"Российская сторона открывает на территории Республики Таджикистан представительство министерства внутренних дел РФ с местом пребывания в г. Душанбе. Таджикистанская сторона открывает на территории РФ представительство министерства внутренних дел Таджикистана и представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана с местом пребывания в г. Москве", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном в базе данных Госдумы в понедельник.

В нем отмечается, что соглашение "направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции".