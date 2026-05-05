Суд рассмотрит иск о передаче РФ недвижимости и активов основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы, как ожидается, рассмотрит по существу иск о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщили в суде, заседание запланировано на 10:00 по Москве, оно пройдет в открытом для слушателей режиме.

Кроме Мошковича и Басова, ответчиками по делу проходят еще четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский. Кроме того, соответчиками заявлены ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, в доход государства просят обратить денежные средства, акции ПАО "Группа "Русагро", доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам или аффилированным с ними организациям, объекты недвижимого имущества.

Как стало известно из материалов дела, находящихся в распоряжении "Интерфакса", Генпрокуратура настаивает на передаче в собственность РФ принадлежащие Мошковичу 469 млн 702 тыс. 161 обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро" (48,9%), порядка 795 тыс. 658 акций (0,08%), принадлежащие его супруге Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс.400 (7,6%) акций экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 (1,49%) акций, зарегистрированных за бывшим топ-менеджером "Русагро" Сергеем Трибунским и 69 млн 209 тыс. (183 7,2%) за его супругой Луизой Площанской.

Кроме этого, надзорное ведомство просить передать под контроль государства, принадлежащие Мошковичу 100% доли в уставном капитале ООО "Финансовый Ресурс", 1% доли в уставном капитале ООО "Бондарский Сыродельный Завод" и 0,01% доли в уставном капитале ООО "Группа Компаний "Русагро".

Также, считают в Генпрокуратуре, обращению в доход государства подлежат зарегистрированные на Быковскую московская квартира в элитном ЖК в районе Хамовники, площадью 477 кв. м, дом с земельным участком в деревне Таганьково Одинцовского района и три земельных участка в деревне Зименки. Эта дорогостоящая недвижимость, считают в надзорном ведомстве, была приобретена Мошковичем на коррупционные доходы и оформлена на супругу.

Кроме этого, принадлежащие Мошковичу 29 млн 334 тыс. рублей, $1 млн 822,5 тыс. и 1 млн 638, 5 тыс. евро, изъятые в ходе обыска, а также находящиеся на его счетах в различных банках денежные средства на общую сумму порядка 10 млрд 449млн 768 тыс. рублей и более 205 млн 428 тыс. юаней, надзорное ведомство также просит обратить в доход государства.

В рамках дела,обеспечительный арест наложен на движимое и недвижимое имущество Мошковича, а также на принадлежащие ему и его близким акции компаний, в том числе "Русагро". Стоимость этих акций оценивается надзорным ведомством более 1млрд 567,5 млн рублей. Обеспечительные меры наложены и на имущество и активы других соответчиков, а также на ряд компаний, зарегистрированных на ООО "Группа компаний "Русагро" и аффилированных с ним.

Как следует из материалов дела, Генпрокуратура обвиняет Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, когда он являлся сенатором от Белгородской области (2004-2014 года). Ссылаясь на результаты проверки, надзорное ведомство настаивает, что свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам не представляемого народа, а подконтрольных коммерческих организаций и собственному обогащению.

Для сокрытия данного факта, утверждают в надзорном ведомстве, Мошкович перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом.

"Наряду с этим Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями "Sethal Holdings Limited" и "Ros Agro PLC", которые использовались им для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК "Русагро", а также для вывода прибыли компании за рубеж", - отмечается в материалах.

Как считают в прокуратуре, для размытия структуры владения холдингом Мошкович распределил акции материнской компании ПАО "Группа "Русагро" между собой и соответчиками.

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.