Возгорания в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе Ленобласти локализовали

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Возгорания в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе локализованы, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на региональную спасательную службу.

"Продолжается контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях. Угрозы распространения огня для близлежащих объектов и производств нет", - говорится в сообщении.

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Возгорание в порту, как сообщалось, было зафиксировано в среду после атаки БПЛА.

В Киришском районе располагается "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в "Сургутнефтегаз"). КИНЕФ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России. Входит в число крупнейших НПЗ России, проектный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год.

Ранее в четверг о повреждениях в промышленной зоне Киришского района после атаки беспилотников сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.