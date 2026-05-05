Режим ЧС в лесах введен в трех округах Приморья из-за риска возникновения пожаров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Приморского края из-за пожароопасной ситуации ввели режим ЧС в лесах трех муниципалитетов региона, еще в ряде округов объявлен особый противопожарный режим, соответствующие постановления опубликованы в реестре правовых актов губернатора и правительства края.

"Ввести на территории лесного фонда в Уссурийском городском округе, Пограничном и Ханкайском муниципальных округах режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в документах.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 35 природных пожаров общей площадью 2,2 тыс. гектаров. В борьбе с огнем было задействовано более 400 человек.

На утро вторника в крае тушили четыре пожара, из них три на площади 84 гектара - на землях лесного фонда в Спасском, Михайловском и Пожарском округах.

Из-за теплой и сухой погоды в 16 муниципалитетах края сохраняется высокий класс пожароопасности.