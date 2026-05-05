Минобороны сообщило о нейтрализации за сутки шести ракет "Фламинго" и 601 БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российская ПВО за сутки нейтрализовала шесть крылатых ракет "Фламинго" и 601 беспилотник, сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.

По данным министерства, ВС России нанесли удары по складам боеприпасов: "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов".

В течение суток удары нанесены также по пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ в 148 районах.

