Поиск

Нижегородский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Это связано "с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани".

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - предупредило ведомство.

Судя по онлайн-табло нижегородского аэропорта, задерживается вылет семи рейсов - в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Оренбург, Петербург и Москву.

Отменен рейс в Петербург.

Также задержан прилет шести рейсов - из Оренбурга, Горно-Алтайска, Петербурга и Москвы.

Росавиация Нижний Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение общественного транспорта возобновлено в Чебоксарах

СКР сообщил о погибших при атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Google оштрафована на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

 С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

В Чувашии могут ввести ЧС республиканского характера из-за БПЛА

В Чебоксарах остановили общественный транспорт

 В Чебоксарах остановили общественный транспорт

Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

 Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

 В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов