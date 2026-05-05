Нижегородский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Это связано "с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани".

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - предупредило ведомство.

Судя по онлайн-табло нижегородского аэропорта, задерживается вылет семи рейсов - в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Оренбург, Петербург и Москву.

Отменен рейс в Петербург.

Также задержан прилет шести рейсов - из Оренбурга, Горно-Алтайска, Петербурга и Москвы.