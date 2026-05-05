Власти Петербурга ведут переговоры с Ростелекомом о расширении покрытия Wi-Fi

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Петербурга обсуждают с Ростелекомом расширение зоны покрытия бесплатным Wi-Fi, чтобы минимизировать последствия ограничений в работе мобильного интернета, сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

"Совместно с Ростелекомом есть проект, где точки доступа вай-фай. Есть определенные сложности и претензии к их работе, но мы занимаемся этим вопросом. (...) Правительство города ведет переговоры с Ростелекомом. Максимально, то что было возможно, Ростелеком делает, но все это требует определенных средств и вложений", - сказал Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда" во вторник.

Он добавил, что власти города осознают, с какими сложностями в повседневной жизни сталкиваются горожане при ограничениях мобильного интернета.

"Есть сложности, мы прекрасно это понимаем. К сожалению, технологии сегодня выстроены таким образом, что они являются в том числе и опасными с точки зрения прилета определенных беспилотников. Есть проблемы. Пока борьба такая, пытаются усовершенствовать", - добавил председатель парламента.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Президентом компании с 2017 года является бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский.