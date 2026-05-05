Минобороны РФ заявило об уничтожении над регионами 88 украинских дронов

Беспилотники были нейтрализованы в период с 9:00 до 14:00

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, беспилотники нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, над Крымом и Чувашской Республикой.