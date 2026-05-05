В Чебоксарах из-за атак БПЛА повреждены несколько жилых домов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Чебоксарах в результате последних атак БПЛА повреждения получили несколько жилых домов, сообщил глава города Станислав Трофимов, не уточнив, сколько именно. Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщал, что в Чебоксарах повреждено одно здание и есть пострадавшие. СКР сообщал о погибших и пострадавших, не называя чисел.

Также сообщалось, что пункты временного размещения в городе открыли в двух школах.

"Администрация города Чебоксары в круглосуточном режиме держит на контроле ситуацию по устранению последствий атаки БПЛА. Мы оперативно реагируем на все поступающие сигналы. Городские службы работают в усиленном режиме. На текущий момент зафиксированы повреждения в ряде жилых домов", - написал Трофимов и назвал первой задачей властей - обеспечить безопасность и создать условия для того, чтобы жители смогли как можно скорее вернуться в свои дома.

"Специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам", - отметил глава города.

Чебоксары и Чебоксарский округ были атакованы БПЛА в ночь на 5 мая и утром. Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии были переведены на дистанционное обучение, в Чебоксарах прерывал работу общественный транспорт.

Власти Чувашии рассматривают возможность ввести режим ЧС республиканского характера.

