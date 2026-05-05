Гудимов назначен временно исполняющим полномочия председателя ВС Дагестана

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющим полномочия председателя Верховного суда Дагестана назначен Александр Гудимов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

"Приказом председателя Верховного суда России Игоря Краснова от 5 мая текущего года осуществление полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан возложено на заместителя руководителя Верховного суда РД Александра Гудимова", - сказал собеседник агентства.

Председатель ВС Дагестана Федор Щукин 4 мая указом президента Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.