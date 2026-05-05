В Калининградской области в период по 9 мая могут быть ограничения связи
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Калининградской области в период по 9 мая возможны ограничения в работе связи и мобильного интернета, предупредило Минцифры региона.
"Это связано с обеспечением безопасности в праздничные дни", - объяснило ведомство.
Не исключены и перебои в работе банковских терминалов, поэтому гражданам рекомендуется заранее спланировать необходимые финансовые операции.