В Калининградской области в период по 9 мая могут быть ограничения связи

Не исключены и сбои в работе банковских терминалов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Калининградской области в период по 9 мая возможны ограничения в работе связи и мобильного интернета, предупредило Минцифры региона.

"Это связано с обеспечением безопасности в праздничные дни", - объяснило ведомство.

Не исключены и перебои в работе банковских терминалов, поэтому гражданам рекомендуется заранее спланировать необходимые финансовые операции.