На российско-абхазской границе возобновили пропуск граждан и автотранспорта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - КПП на российско-абхазской границе возобновил работу после отмены беспилотной опасности, сообщает Погрануправление Службы госбезопасности Абхазии.

Возобновлен пропуск граждан и автотранспорта, все службы на границе работают в штатном режиме,.

Ранее начальник Погрануправления СГБ республики Рустам Латипов сообщил, что КПП на российско-абхазской границе временно закрыт из угрозы атак БПЛА в Сочи.