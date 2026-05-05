Российско-абхазская граница временно закрыта из-за беспилотной опасности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Граница Абхазии и России временно закрыта из-за режима беспилотной опасности в Сочи, сообщило погрануправление Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии.

"Пропуск граждан и автотранспорта через КПП "Псоу" временно приостановлен из-за угрозы атак БПЛА", - сообщил журналистам начальник погранотряда Службы госбезопасности республики Рустам Латипов.

По его словам, подразделения ПВО и Погрануправления СГБ приведены в состояние повышенной боевой готовности.