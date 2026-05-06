В Туле 9 мая ограничат мобильный интернет

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Туле 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету, сообщило Министерство цифрового развития и связи Тульской области.

"Ограничение будет действовать с 8 до 12 часов для обеспечения безопасности в городе. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно", - говорится в сообщении.

Точечные отключения применяются при угрозах, в том числе со стороны БПЛА. Это снижает точность их наведения и помогает противодействовать атакам, объяснили в министерстве. Во время действия ограничений будут доступны сервисы "белого списка". В перечень также включены региональные сервисы.

В Туле 9 мая состоится Парад Победы. В центре города планируются и другие мероприятия.